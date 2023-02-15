Kuyucak'ta hapis cezası ile aranan şahıslar yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan iki şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yamalak Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan aranan ve hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. ile Karapınar Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan aranan ve hakkında toplam 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.