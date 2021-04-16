Kuyucak'ta 'Hoş Geldin Bebek' projesi sürüyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde belediyenin 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında geçtiğimiz Mart ayında doğum yapan 12 anne evlerinde ziyaret edildi.

Kuyucak Belediyesi tarafından başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesi hız kesmeden sürüyor. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün talimatı ile başlatılan proje kapsamında pandemi kuralları gözetilerek ziyaretler devam ediyor. Proje kapsamında Mart ayında doğan 12 bebeğin ailesine ziyaret gerçekleştiren belediye ekipleri hazırlanan bebek paketlerini Başkan Ertürk'ün selamlarını ileterek hediye etti. İçerisinde ateş ölçer, şampuan, zıbın-tulum, bebek bezi, ıslak mendil, ağız mendili, çorap, bebek takımı, kundak bulunan bebek paketi ve fincan takımı hediye edilen aileler Başkan Ertürk'e proje için teşekkür etti.

Projenin anneleri mutlu ettiğini ifade eden Başkan Metin Ertürk, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğumundan itibaren bütün yaşamları boyunca yanında olmaya çalışıyoruz. Ziyaretlerimiz ile ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Bu nedenle de projemizi önem vererek ara vermeden sürdürüyoruz. Rabbim yeni doğan bebeklerimizi analı babalı büyütmek nasip etsin, ailelere huzur ve mutluluk getirsin" dedi.