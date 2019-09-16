Kuyucak'ta İlköğretim Haftası kutlamaları

Kuyucak'ın Pamukören Mahallesi Pamukören İlkokulu'nda İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, daire amirleri ve velilerin katılımıyla gerçekleşen İlköğretim Haftası kutlama programı Pamukören İlkokulu'nda düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Pamukören İlkokulu Müdürü Ali İhsan Karakay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam etti. Pamukören İlkokulu öğrencilerinden Ece Naz Erdemirel ve Uras Uysal'ın, İlköğretim Haftası şiirlerini okumasının ardından öğrencilerden Fulya Akkulak ve Muhammed Sadık Aydın eğitim ile ilgili özlü sözleri okudular.

Pamukören İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Selda Özer, okul hayatına ilk adımını atmış olan 1. sınıf öğrencilerinden Bilge Halime Kurt'a hoş geldiniz çiçeğini” takdim etti.

Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılının başta tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başarılı bir yıl temenni ediyorum” dedi.

Tüm şehitler için yapılan lokma hayrı ile tören son buldu.