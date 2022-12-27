Kuyucak'ta kaçak alkol imalathanesine baskın: 5 gözaltı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kaçak alkol üretimi yapılan imalathaneye gerçekleştirilen baskında 5 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

Yeni yıla sayılı günler kala harekete geçen jandarma ekipleri, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kaçak alkol denetimi gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuyucak ilçesi Sarıcaova Mahallesi'ndeki bir evde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığını tespit etti. Çalışmalar sonucunda belirlenen adrese baskın gerçekleştiren ekipler, yapılan aramada 387 litre kaçak alkol, 1 adet alkol üretiminde kullanılan damıtma cihazı ve hortum, 16 adet doluma hazır boş alkol şişesi, 1 adet av tüfeği ile 40 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Baskında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.