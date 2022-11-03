İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuyucak'ta kaçak alkol ve uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde baskın gerçekleştiren jandarma ekipleri, 1 kişiyi yakalarken, çok sayıda kaçak alkol ve uyuşturucu ele geçirdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde baskın gerçekleştiren jandarma ekipleri, 1 kişiyi yakalarken, çok sayıda kaçak alkol ve uyuşturucu ele geçirdi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçuna yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen jandarma ekipleri Kuyucak ilçesi Sarıcaova Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli Ş.Y. yakalanarak gözaltına alındı. İkamette gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ile 250 gram esrar, 1 adet esrar öğütme makinesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



Ayrıca operasyon esnasında şüpheli hal ve hareketlerde bulunan ve evde ikamet eden S.K isimli şahsın hastanede yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.