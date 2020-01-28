Kuyucak'ta kadınlar kanser taramasından geçiyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, kadınlar ücretsiz kanser taramasından geçiriliyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Mobil KETEM Projesi kapsamında Kuyucak Belediyesi işbirliği ile Kuyucaklı kadınlar ücretsiz olarak kanser taramasından geçiyor. Kuyucak Belediyesi tarafından ilçenin 36 mahallesinden kadınlara özel olarak servis imkanı sağlanırken, 21 Şubat'a kadar Mobil KETEM hizmet aracı Karacasu Devlet Hastanesi'nde kadınlara hizmetinde olacak.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kanserden korunma ve erken teşhis konusunda halkımızın bilinçlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilçemizdeki tüm kadınların Mobil KETEM hizmetinden yararlanmasını diliyor, kadınlarımızın taramadan geçmeye davet ediyorum” dedi.