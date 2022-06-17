Kuyucak'ta öğrenciler karne sevinci yaşadı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde eğitim gören 3 bin 421 öğrenci karne sevinci yaşadı. Eğitim gören öğrencilerin karne sevincine ilçe protokolü de ortak oldu.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Erol Taş ve İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu. Karnelerin yanında takdir, teşekkür ve başarı belgeleri alan öğrenciler tebrik edildi. İlçe protokolü, öğrencileri tebrik ederek iyi tatiller diledi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, öğrencileri tebrik ederken, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinizi tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum. Kuyucak'ta yaz tatilinizde vakit geçirebileceğiniz yaz spor okullarını da aktif hale getiriyoruz. Bir yandan ders çalışmaya devam ederken, bir yandan da yaz spor okullarına kayıt olabilirsiniz. Hepinize mutlu bir yaz tatili diliyorum” dedi.