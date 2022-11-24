Kuyucak'ta Öğretmenler Günü düzenlenen tören ile kutlandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Kültür Merkezi'ndeki program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından Öğretmen Marşı'nın söylenmesi ile devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler alkış aldı. Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, Kuyucak Belediyesi tarafından öğretmenlere karanfil dağıtıldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Ülkenin geleceği için en önemli meslek öğretmenliktir. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görev şehidi olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi.