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Kuyucak'ta parke taşı olmayan yol kalmıyor

Kuyucak Belediyesi ilçe merkezi ve tüm mahallelerde parke taşı olmayan yolları parke taşı ile kaplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Kuyucak Belediyesi personelleri tarafından bozuk olan yollarda tesviye çalışmaları yapılarak yollar parke taşı ile kaplanıyor. Kuyucak Yeşildere Mahallesi'nde vatandaşların kullanımı için uygun olmayan toprak yollar tesviye edilerek parke taşı ile kaplandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “İlçemiz Yeşildere Mahallemizde parke taşı kaplama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Söz verdiğimiz gibi parke taşı olmayan yol kalmayacak. Her şey daha yaşanabilir bir Kuyucak için” dedi.

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