Kuyucak'ta siyah incir yaygınlaşacak

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde siyah incir çeşidinin yaygınlaştırılması kapsamında bin 450 adet incir fidanı üreticilere dağıtıldı.

Dünya'nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da, siyah incir çeşidinin de yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor. Aydın İl Tarım Müdürlüğü tarafından Erbeyli İncir Araştırma Müdürlüğü'nden temin edilen siyah incir fidanları Kuyucak Belediyesi'ne teslim edildi. Kuyucak'ta sofralık siyah incir çeşidinin yaygınlaştırılması kapsamında temin edilen bin 450 adet incir fidanı Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk tarafından üreticilere dağıtıldı.

Fidanların verimli olmasını temenni eden Başkan Ertürk; “Bölgemizde sofralık siyah incir çeşidinin yaygınlaştırılması amacıyla, Aydin İl Tarım Müdürlüğü tarafından Erbeyli İncir Araştırma Müdürlüğü'nden alınan 1450 adet incir fidanlarını yüzde 25 çiftçi katkı bedeliyle, vatandaşlarımıza dağıtımını sağladık. Fidanlarımızın verimli olmasını, üreticilerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.