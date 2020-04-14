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Kuyucak'ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar erken kurulacak

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle Çarşamba günü pazar kurulacak.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle Çarşamba günü pazar kurulacak.


Kuyucak ilçe merkezinde, her hafta Cumartesi günü kurulan semt pazarı, 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, 15 Nisan Çarşamba günü kurulacak. Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryerinde Çarşamba günü kurulacak olan pazarda, pazarcı esnafı ve vatandaşlar arasında sosyal mesafe korunacak ve pazaryerinde gerekli tedbirler alınacak.

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