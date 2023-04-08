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Kuyucak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Kuyucak ilçesi Gencelli ile Kurtuluş mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Savrulmanın etkisiyle ters dönen kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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