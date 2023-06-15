Kuyucak'ta trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazsında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Aydın-Denizli karayolu Kuyucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halinde iken önündeki iş makinesine çarpıp takla atarak, şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan G.T ve İ.T ile çocukları F.T ve M.E.T. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.