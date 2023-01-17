İhlas Haber Ajansı

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Kuyucak'ta traktör kazası: 1 ölü

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen meydana gelen kazada, devrilen traktörün altına kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen meydana gelen kazada, devrilen traktörün altına kalan bir kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Başaran Mahallesi'ndeki dağlık arazide öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Koçyiğit idaresindeki 09 F 4928 plakalı traktör sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Koçyiğit ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Koçyiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışması ile Koçyiğit'in cansız bedeni traktörün altından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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