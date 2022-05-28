Kuyucak'ta üreticilere binlerce domates fidesi dağıtıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinin 900 rakım ve üzerindeki mahallelerde ‘geçci' sebze üretiminin yaygınlaştırılması çerçevesinde domates üretiminin geliştirilmesi için 154 bin 872 adet domates fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kuyucak'a bağlı Yukarı Yakacık, Ovacık, Belenova, Ören ve Yaylalı Mahallesi'nde ikamet eden çiftçilerin gelir seviyesini yükselterek kırsaldan kente göçün önlenmesi, tarımla uğraşan aile sayısının artırılması amacıyla ‘geçci' bir çeşit olan kuzey köy ve porsuk domates çeşidinin yaygınlaştırılması için fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Belenova Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen fide dağıtımına Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sebahattin Varol ve mahalle muhtarları katıldı. 80 üreticiye 154 bin 872 adet fide dağıtıldı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, bu projenin gerçekleştirilmesinden dolayı Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a ve Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi'ye teşekkür ederek, çiftçilere de hayırlı olmasını diledi.