İhlas Haber Ajansı

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Kuyucak'ta uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu kullanan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde uyuşturucu kullanan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Yamalak Mahallesinde icra edilen devriye esnasında 4 şüpheli şahıs uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Şüphelilerin kullanmış olduğu poşet içerisinde uyuşturucu madde (18 gram Metamfetamin) ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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