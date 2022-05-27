Kuyucak'ta yüzlerce çocuk şenlikte buluştu

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki 'Çocuk Oyunları Şenliği' bini geçkin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Pamukören Sosyal Tesisleri'nde Kuyucak Belediyesi'nin katkılarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi. Şenlikte Pamukören İlkokulu hayır panayırı yaparken, Kuyucak Belediyesi de meyve suyu ve kek ikramında bulundu.

Çocuk oyunları şenliğinde mendil kapmaca, kaleli yakan top, topla kule devirme, yağ satarım bal satarım, bayrak koşusu, çift ayak atlama, tombik, oyunu, çemberle işbirliği geçme gibi oyunlar oynandı. Oyunlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kuyucak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız tarafından verildi.

Kuyucak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden, etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlere ve antrenörlere teşekkür etti