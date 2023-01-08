İhlas Haber Ajansı

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Kuyulu ve Işıklı'da vatandaşlar motosiklet hırsızlıklarına karşı bilgilendirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlı tarafından vatandaşlar güvenli sürüş ve motosiklet hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirildi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlıkları ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Kuyulu ve Işıklı Mahallelerinde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş, sürüş esnasında kaskın ve korunma malzemelerinin önemi, reflektif yelek kullanılması, trafik işaretlerine uyulması ve meydana gelebilecek motosiklet hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler hususunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

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