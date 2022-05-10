İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuyuya düşen domuzları itfaiye kurtardı

Aydın’ın Söke ilçesi Faik Kocagöz caddesi üzerinde eski su kemeri mevkide bulunan kullanılmayan kuyuya düşen yavru domuzların yardımına itfaiye koştu.

Aydın'ın Söke ilçesi Faik Kocagöz caddesi üzerinde eski su kemeri mevkide bulunan kullanılmayan kuyuya düşen yavru domuzların yardımına itfaiye koştu.


Çevredeki vatandaşlar tarafından önceki gün fark edilen domuz yavruları yardım bekliyordu. Vatandaşlar tarafından su ve yemek verilerek bir geceyi kuyuda geçirmek zorunda kalan yavru domuzlar Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Uyutulmalarının ardından kuyudan çıkarılan iki sevimli yaban domuzu yavrusu, doğal hayata salınmak üzere Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.