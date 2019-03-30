KYK'lar Arası İl Futbol Turnuvası tamamlandı

7 takımın katılımı ile Nazilli'de düzenlenen ve yurtlarda barınan öğrencilerin birbirleri arasında kaynaşması amaçlanan turnuvanın galibi KYK Aydın Yurdu oldu.

Nazilli Sümer Futbol Sahasında oynanan ve 5 gün süren turnuvanın sonunda düzenlenen kupa törenine Aydın Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mikail Kavaklı, Nazilli İlçe Müdürü Güven Eker, turnuvaya katılan KYK Yurtlarının müdürleri, futbolcular ve davetliler katıldı. Turnuvada üçüncülüğü Nazilli Yurdu, ikinciliği Nazilli Hacı Mustafa Efendizade Yurdu, birinciliği ise Aydın Yurdu aldı. İlk üçe giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından teslim edildi. Turnuvaya katılan tüm sporculara ise madalya verildi. Madalya ve kupa töreninin ardından tüm sporcularla birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan pasta kesildi. Sporcular ve konuklara çeşitli ikramların sunulmasının ardından tören sona erdi. Son olarak turnuvaya katılan sporcular müzik eşliğinde hep birlikte oynayarak stres attı.

Aydın Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mikail Kavaklı, “Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirdiğimiz yurtlar arası Futbol Turnuvasına 7 takım katıldı. Fair Play çerçevesinde oynanan ve 5 gün süren müsabakaları güzel bir şekilde tamamladık. Turnuva birincimizi ilimizi temsilen gruplara göndereceğiz. Bu takımımızın Aydın'ı en iyi şekilde temsil edeceğine şüphemiz yok. Takımımız inşallah orada da yüzümüzü güldürerek Türkiye Finallerine kalıp bizleri bu gururla taçlandıracaklar. Katılan bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda da Futbol da dahil olmak üzere 60 farklı branşta bu tür müsabakalarımızı devam ederek gençlerimizin, kardeşlerimizin kaynaşmaları, sosyal ortamlarının çeşitlendirilmeleri ve kendilerini ifade etmeleri açısından sporun kardeşlik ruhunu yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz. Bu çalışma doğrultucunda bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise üniversiteli gençleri zaten çocukları gibi gördüklerini ve onları ikinci evleri dedikleri kredi ve yurtlar kurumlarında en iyi şartlarda ağırlamaya ve hayata hazırlamaya gayret sarf ettiklerini ifade ederek, “Bu turnuvamız yurtlar arası düzenlenen 4. turnuvadır. Satrançla başladık, masa tenisi, voleybol ve son olarak futbol ile dördüncü turnuvalarımız tamamladık. Sizleri anne ve babalarınız bize gönderiyor ve biz de sizleri anne ve baba şefkati ile karşılıyoruz. Annenizin, babanızın, ailenizin ortamında nasıl yaşıyorsanız burada da aynı şekilde sosyalleşmenizi, birbirinizle kardeşlik bağlarının güçlenmesini de istiyoruz. Yaptığımız tüm faaliyetlerin tamamı da bunu amaçlıyor. Diğer taraftan da sizlerin hayata hazırlanmanız ve hayatı doğru okumanızı sağlamaya çalışıyoruz. Hem okullarınızda hem de sosyal aktivitelerde bunu amaçlıyoruz. Hızla gelişen çağa, bir anlamda günümüzde bahsedilen Endüstri 4 çağına sizleri hazırlamaktır. Gelişen dijital teknoloji hepimizi dinliyor. Sizlerin hayatını kopyalıyor ve sizlerin attığı her adımı takip ediyor. Kısacası teknolojiyi elinde bulunduranlar bir anlamda casusluk yapıyor. Onun için sizler teknolojiye sahip çıkacak olan gençlersiniz. Ve önünüzdeki zamanda iyi şeyler yaparsanız, dünyaya Türkçe bakacak buluşlar yaparsanız teknolojiyi yakalar, deyim yerindeyse günümüzün en önemli olgusu olan teknoloji savaşlarını kazanırsınız. Her türlü bilgi ve belgenizin sadece size özel olması için karşı devrim dediğimiz sizlerin daha çok daha iyi çalışması dileğimizdir” dedi.