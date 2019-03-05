KYK'lar arası voleybol turnuvası başladı

Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumunda barınan üniversite öğrencileri arasında düzenlenen erkekler voleybol il turnuvası başladı. 4 takımın katılımı ile Nazilli'de düzenlenen ve yurtlarda barınan öğrencilerin birbirleri arasında kaynaşması amaçlanan turnuva 2 gün sürecek.

Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı kapalı Spor Salonunda düzenlenen ve dört takımın katıldığı voleybol il turnuvasının açılış kokteyli ve törenine İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Nazilli İlçe Müdürü Güven Eker, turnuvaya katılan Nazilli Hacı Mustafa Efendizade Yurdu, Nazilli Yurdu, Karacasu Yurdu ve Sultanhisar Yurdu Müdürleri ve voleybol takım oyuncuları ile davetliler katıldı.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, turnuvanın Türkiye'nin dört bir tarafından gelen üniversite öğrencilerinin birbirleri ile kaynaşmasında da önem taşıdığını ifade ederek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yurtlar arası voleybol il turnuvasına katılan tüm gençlerimizi kutluyorum ve başarılar diliyorum. İlçemizde yapılacak olan ve 2 gün sürecek turnuvada kredi ve yurtlar kurumunda kalan gençlerimiz dostluk, arkadaşlık adına sporla buluşacak. Devletimizin en iyi imkanları ile yurtlarımızda barınan gençlerimizin son yıllardaki barınma standartları oldukça yükseldi. Aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin sportif faaliyetlere katılmaları, toplumla, birbirleri ile kaynaşmaları açısından bu tür spor etkinlikleri düzenleniyor. Gençlerimizin toplumsal hayata hazırlanmaları açısından yapılan bu tür faaliyetlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, üniversiteli gençleri zaten çocukları gibi gördüklerini ve onları ikinci evleri dedikleri kredi ve yurtlar kurumlarında en iyi şartlarda ağırlamaya ve hayata hazırlamaya gayret sarf ettiklerini ifade ederek, “Biz bu çocukların babaları ve anneleriyiz. Biz kendi çocuklarımıza nasıl bakıyorsak bu çocuklarımıza da aynı şekilde bakıyoruz. Onları eğitim alanında olduğu gibi sosyal, sportif ve kültürel alanda da en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Hayatı iki kanatlı bir kuş gibi düşünürsek onlara bilgiyi verdiğimiz gibi diğer tarafında olan sosyalleşmeyi de onlara veriyoruz. İşte bu tür faaliyetlerle de onları sosyalleştirmeye, toplumla ve birbirleri ile kaynaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Voleybol İl Turnuvasındaki maçları yönetmek üzere Nazilli'ye gelen halemler başta olmak üzere sporcu öğrenciler de birbirlerine dostluk mesajı vererek herkesi sporda kardeşliğe davet ettiler.