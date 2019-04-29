Lastiği patlayan kamyon karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde lastiği patlayan yem yüklü kamyon, karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Kamyon sürücüsü, sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Yenipazar yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Nazilli yönüne seyreden Akın Erkal (24) yönetimindeki 15 HZ 545 plakalı yem yüklü kamyon Yenipazar yol kavşağını geçtikten 300 metre sonra ön lastiklerinden birisi patladı. Kontrolden çıkarak refüjü yıkıp karşı şeride geçen kamyon, takla atarak karayoluyla demiryolu arasında kalan şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçleri sevk edildi. Sürücü hurdaya dönen aracın içinde sıkışırken, taşıdığı yük etrafa saçıldı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan Erkal, vücudu sabitlenerek büyük bir dikkatle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi. Akın Erkal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazada kamyonun başka bir araca çarpmaması olası bir faciayı önledi.