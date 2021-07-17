Lastiği patlayan tır şarampole devrildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lastiği patlayan tır bariyerleri yıkıp şarampole devrildi.

Kaza, Aydın-İzmir Otobanı bağlantı yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 55 AK 209 plakalı tırın lastiği seyir halindeyken patlayınca tır sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybetti. Yol kenarındaki bariyerleri kıran tır, şarampole devrildi. Tırın dorsesinde bulunan malzemeler de kazanın etkisiyle etrafa saçıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü tırın içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.