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Lastik bot ile ölümüne yolculuk

Aydın’ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu önlerinde şişme lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu önlerinde şişme lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Didim Tekağaç açıklarında şişme lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarının ardından bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bot, ihbarın yapıldığı bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik botu belirtilen bölgede şişme lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen ile karşılaştı. Lastik botta 13 erkek, 7 kadın ve 9'u çocuk olmak üzere 29 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ve şişme lastik bot Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Didim'deki bir marinaya getirildi.


Düzensiz göçmenlerin ilgili yasal işlemlerin yapılması için buradan Didim Emniyet Müdürlüğü'ne, oradan da Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

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