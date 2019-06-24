Lastik botta 39 göçmen yakalandı

Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na ait bot, Didim Menderes Nehri Kafa bölgesinde lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen ile karşılaştı. Lastik bot içinde yapılan aramada içinde 29 Suriye, 3 Filistin, 4 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Yakalanan 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi