İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastik botta 39 göçmen yakalandı

Aydın Didim ilçesinde Suriye, Orak, Filistin ve Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen lastik bot ile yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na ait bot, Didim Menderes Nehri Kafa bölgesinde lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen ile karşılaştı. Lastik bot içinde yapılan aramada içinde 29 Suriye, 3 Filistin, 4 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.


Yakalanan 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.