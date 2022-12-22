Lastikçilerde kış lastiği hareketliliği başladı

Aydın'da zorunlu olmamasına rağmen hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte lastikçilerde de kış lastiği hareketliliği başladı.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlarken uygulama öncesi sürücüler lastik değişimi için oto lastikçilere gelmeye başladı. Kış lastiği Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da zorunlu olmamasına rağmen il dışı yolculuk yapanlar ve yaylalarda tarım işleri ile uğraşanlar güvenli sürüş için kış lastiğini kullanmaya başlarken ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da lastikçilerde hareketlilik başladı. 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulamasından muaf olan illerden biri olan Aydın'da havaların soğuması ile birlikte sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu. Aydın'da ova kesimleri ve şehir merkezlerinde hava sıcaklığı nadiren sıfırın altına düşse de yüksek kesimlerde sürekli don ve kar olayı yaşandığını belirten Aydın'daki lastikçi işletmesi sahibi Deniz Işık, sağlıklı ve güvenli bir sürüş için kış lastiğinin çok önemli olduğunu söyledi.

İl dışına çıkan ve zorunlu olan sürücülerin 1 Aralık itibariyle kışlık lastiklerini taktığını diğer sürücülerin ise yasal zorunluluğu olmadığı için havaların soğuması ile lastiklerini değiştirmeye başladığını belirten Işık; “Kış lastikleri soğuğa karşı özelliğini koruyabildiği için kaymayı önleyen özelliğe sahiptir. Birçok kişi yasal zorunluluğa dikkate alarak lastikleri değiştirirken kış lastiğinin önemini bilenler sağlıklı sürüş ve güvenlik için kullanıyor” dedi.