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'Latmos'a Rahmet Geldi' oyunu, Germencik'te sahnelenecek

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Beşparmak Dağları’ndaki Latmos kaya resimlerinin koruma altına alınması için 30 yıl çalışma yapan Alman Arkeolog Analize Peşlov’a vefa için hazırlanan ‘Latmos’a Rahmet Geldi’ adlı tiyatro oyunu Germencik’te sahnelenecek.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Beşparmak Dağları'ndaki Latmos kaya resimlerinin koruma altına alınması için 30 yıl çalışma yapan Alman Arkeolog Analize Peşlov'a vefa için hazırlanan ‘Latmos'a Rahmet Geldi' adlı tiyatro oyunu Germencik'te sahnelenecek.


Aydın'da emekli öğretmen Hüsnü Ertung tarafından yazılan ‘Latmos'a Rahmet Geldi' isimli tiyatro oyunu, Germencik Belediyesi işbirliği ile Belediye Konferans Salonu'nda sahnelenecek. Kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise “Hüsnü Ertung'un yazıp yönettiği Latmos'a Rahmet Geldi adlı tiyatro oyunu 17 Aralık Cuma Günü saat 20.00'da Belediyemiz Konferans Salonu'nda sahnelecektir. Ücretsiz biletlerinizi Germencik Kültür Kafe ve Ortaklar Giyim Bankası'ndan temin edebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler dileriz” dedi.

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