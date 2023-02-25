Latmos'ta yeni kaya resimleri bulundu

Önemli kaya resimleri ile tarih öncesi dönemlere ev sahipliği yaptığı bilinen Latmos'ta yapılan araştırmalar çerçevesinde bir kaya sığınağında tarih öncesi döneme ait olduğu düşünülen yeni kaya resimleri bulundu.

Doğal güzellikleri ve tarih yapısıyla dikkat çeken yerlerden olan Latmos bölgesi de tarihin gizemini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin rotasına giriyor. Bölgenin korunması ve tarihi öneminin ortaya çıkarılması adına yürütülen araştırmalar da aralıksız devam ederken, Latmos'un sahip olduğu önemli kaya resimleri de tarih öncesi dönemlere ışık tutuyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan araştırmalarda bir kaya sığınağında tarih öncesi döneme ait olduğunu düşünülen yeni bir resim daha bulundu.

Yeni keşifin ardından Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne müracaat ettiklerini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Bu konuda çalışma yapan uzmanların da görüşlerini aldık. Aynı bölgede farklı türde haçlardan oluşan şekiller ve kaya mezarlarının da olduğunu gördük. Konu hakkında inceleme yapmaları için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Yeni bulunan resimlerin ve diğer kültür varlıklarının geniş bir coğrafyaya dağılan Latmos bölgesinin kültürel açıdan ne kadar önemli bir yer olduğunu göstermektedir. Burada bulunan her kültür varlığının tarihi bir değeri olup, belki de birgün bulunacak yeni bir buluntunun tarihi değiştirebilecek özelliğinin de olabileceği düşünülmelidir. Dağın engebeli ve geçit vermeyen zor arazi şartlarında kaya resimlerinin ve diğer kültür varlıklarının tespit edilmesi belki de yıllarca sürecek araştırmalara bağlıdır” dedi.

Latmos'un bütüncül olarak korunması gerektiğini sözlerine ekleyen Sürücü, “Latmos bölgesinin, geleneksel yaşamlarını sürdüren insanlarıyla, bu insanların geçim kaynakları olan büyük ve küçükbaş hayvancılığın, arıcılığın, küner ve zeytinciliğin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için bütüncül olarak korunması gerekmektedir. Eğer korunabilirse ileride çok önemli bir ekoturizm destinasyonu olacak Latmos bölgesi ülkemizin tanıtımına da büyük katkısı olacaktır” şeklinde konuştu.