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Lisans eğitimini aldığı fakülteye dekan oldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Yusuf Kaderli, Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesine (İİBF) dekan olarak atandı.


Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, devir teslimin ardından Prof. Dr. Yusuf Kaderli'yi ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Ziyarette ayrıca Prof. Dr. Kaderli'nin işletme bölümünü lisans eğitimi sırasındaki hocaları Doç. Dr. Ece Aksu Armağan ve Doç. Dr. Hüseyin Şenkayas da bulundu.


ADÜ'den yapılan açıklamada, “Nazilli İİBF'de 1994-1998 yılları arasında lisans eğitimini tamamlayan işletme bölümü ilk mezunlarından olan Prof. Dr. Yusuf Kaderli, son 4-5 yıl içinde öğrencilerine kazandırdığı borsa yarışmalarıyla, finans alanında ADÜ'nün ulusal bazda ön planda ve bu alanda marka olmasını sağlıyor. Prof. Dr. Yusuf Kaderli'ye dekanlık görevinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

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