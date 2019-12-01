Lise öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Şehit Polis Nedip Cengiz Eker MTAL 12. sınıf öğrencilerine yönelik Temel İlkyardım Eğitimi verildi. İki gün ve 16 saat süren eğitime 20 öğrenci katıldı.

İlkyardım eğitmenleri tarafından verilen 'Temel İlkyardım Eğitimi' kapsamında; genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teorik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri hakkında bilgi verildi.