Lise öğrencilerine ilkyardım eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şehit Polis Nedip Cengiz Eker MTAL 12'inci sınıf öğrencilerine Temel İlkyardım eğitimi verildi.

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, Şehit Polis Nedip Cengiz Eker MTAL 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 16 saatlik Temel İlkyardım Eğitimi'ne 22 öğrenci katıldı.

İlkyardım eğitmenlerimiz Naime Ünlü, Okan Fidan, İbrahim Gökçe ve Kilay Fidan tarafından öğrencilere uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde, genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları konuları ile yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.