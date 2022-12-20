Lise öğrencilerine Milli Park tanıtıldı

Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Kuşadası Güzelçamlı'da bulunan Ayşıl Oğuz Başöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinlikte özellikle yaz aylarında yüzlerce vatandaşa kapılarını açan ve birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın doğal ve kültürel kaynak değerleri, tehditleri ve koruma çalışmalarının sunumu yapıldı.

Milli Parkta temel amacın kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin çok önemli olduğunu ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada “Genellikle günübirlik kullanım alanlarında piknik ve deniz etkinlikleriyle bilinen milli parkın, çok farklı özellikleri bulunduğu, bunların tanıtılması ve koruma ve korumaya uyumlu bir şekilde kullanılması gerektiği, ulusal ve uluslararası platformlarda bu tanıtımların doğru yönde, doğaya etkisi en az olacak şekilde koruma odaklı tanıtılması ve milli parkın pek fazla bilinmeyen doğal ve kültürel değerlerinin neler olduğu görseller üzerinden anlatıldı. Aynı ekosistem özelliklerini gösteren doğu bölgesindeki devlet arazilerinin milli park sınırlarının içine alınması gerektiği, etki alanında bulunan denizel alanlarının sınırlarının büyütülerek dış tehditlere karşı koruma kalkanı oluşturulmasının milli parkın geleceği ve gelecek nesillere ulaştırılması açısından önemine vurgu yapıldı. Yaban hayatının son sığınağı olan Milli Parkta yaşayan yaban hayvanları, bitki zenginliği, kuş türleri ve bu konuda yapılan çalışmalar, geçmiş dönemlerden kalan kültür varlıkları anlatıldı” ifadelerine yer verdi.

Yapılan sunumdan sonra bir konuşma yapan okul müdürü Erol Balcı, Milli Park'ın bölge için çok önemli bir zenginlik olduğunu, korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılması gerektiğini, öğrencilerin milli parka karşı duyarlılık göstererek sahip çıkmalarını söyleyerek, okulda da çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Sunumdan sonra okul müdürü Erol Balcı tarafından EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'ye öğrencileri ve öğretmen arkadaşları adına bir plaket takdim edildi.