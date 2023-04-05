Lise öğrencilerine Siber Zorbalık eğitimleri verildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde lise öğrencileri ile bir araya gelen jandarma ekipleri, siber zorbalık ve suçtan korunmaya yönelik eğitim verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede Efeler ilçesi Kadıköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 135 öğrenciye Siber Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı, Suçtan Korunma, Kişisel Güvenlik, KADES Uygulaması gibi konularda eğitim verildi.

Ayrıca lise öğrencilerinin meslek seçimine yardımcı olabilmek maksadıyla Jandarmanın Mesleki Olarak Tanıtımı için tanıtım videosu izlettirilerek durumsal farkındalık oluşturuldu ve broşür dağıtıldı.