Liseli öğrencilerden Kızılaya kan bağışı

Aydın'ın Nazilli ilçe merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, velileri ve öğretmenleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Okul içerisinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında Kızılay'a 35 ünitesi lise son sınıf öğrencilerinden olmak üzere toplam 65 ünite kan bağışlandı.

‘Aydın sana kanım feda' sloganı ile ilçede bir farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçen Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Yönetimi ve Türkiye Kızılay Derneği Aydın Kan Bağışı Merkezi yetkilileri, yoğun katılımla gerçekleşen kan bağışı kampanyasında toplam 65 ünite kan topladı. Okulun 12. sınıf öğrencilerinden 35 öğrenci ile öğretmen, öğrenci velileri ve ilçedeki diğer okul müdürlerinin de destekleri ile toplan 30 ünite kanla birlikte toplamda 65 üniteye ulaşan okulda kampanyaya destek verenlere aynı zamanda pilav, tavuk, ayran ikramında da bulunuldu.

Okul Müdürü Zakir Tali öncülüğünde başlatılan kan bağışı kampanyasına Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün başta olmak üzere Eğitim Bir-Sen Nazilli Temsilcisi Erhan Aydın, diğer okulların müdürleri, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler destek verdi. ‘Aydın sana kanım feda' kampanyasında getirdiği gönüllü bağışçı karşılığında bir günlük devamsızlığı sosyal aktivite şeklinde silinecek olması nedeniyle öğrencilerin canla başla gönüllü bulmaya çalışması ise renkli anlara neden oldu.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, kan bağışı konusunda toplumun bilinçlenebilmesi için öncelikle anaokullarında çalışmaların başladığını ifade ederek, “İlçemizdeki okullarımızda yapılan etkinliklerle kan bağışının önemini okul öncesi eğitim döneminden başlayarak çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bilinçli toplum oluşturabilmek adına bizlerde okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte düzenli olarak hemen hemen her 3 aylık periyodda değişik okullarımızda kan bağışında bulunuyoruz. Bugün de Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisemizdeyiz. Kan bağışında bulunmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu unutmamamız lazım. Bu nedenle de tüm halkımızın da kan bağışında bulunmalarını diliyorum. Unutmayalım ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kime ne zaman lazım olacağı belli olmaz” dedi.

Ramazan ayı yaklaşması ile beraber kan stoklarında azalma yaşanmaması için her gün Aydın'ın birçok ilçesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Türkiye Kızılay Derneği Aydın Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr.Rıdvan Şenol, “Kan bağışı konusunda halkımızı bilinçlendirmek için özellikle eğitim kurumlarımızda ağırlıklı şekilde projeler yürütmekteyiz. ‘Aydın sana kanım feda' kampanyası ile Nazilli'deki okullarımızda da kampanyalarımız sürmektedir. Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisemizde yapmış olduğumuz kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Projemiz dahilinde kan veremeyecek yaşta olan çocuklarımızı da bilinçlendirmek amacıyla büyüklerine kan bağışını teşvik etmeleri amacıyla kendilerinin okul devamsızlıklarının bir gününü sosyal etkinlik kapsamına alarak desteklemekteyiz. Bu sayede de çocuklarımız hem kan bağışı konusunda bilinçlenmiş hem de devamsızlık yapmış olduğu bir günden kurtulmuş oluyor” dedi.

Kan bağışında bulunan okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğretmenler de kan bağışında bulunulması yönünde düşüncelerini dile getirdiler.