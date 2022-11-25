Liseli öğrencilere ADÜ tanıtıldı

Söke Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsü'nü ziyaret ederek üniversite hakkında bilgi aldı.

Söke Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Okulu Müdür Yardımcısı Hacer Partal ve Rehber Öğretmen Halil Ertek eşliğinde 12. Sınıf öğrencileri ADÜ'yü ziyaret etti. Öğrenciler; ADÜ Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'ni gezdi. Öğrencilere, fakülte öğretim üyeleri tarafından; fakültelerde bulunan bölümler ile teknik ve fiziksel imkanlar hakkında bilgiler verilirken, ADÜ'nün kuruluş ve tarihçesi, amaç ve misyonları öğrencilere aktarıldı.

Son olarak ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi'ni ve ADÜ Spor Salonunu da gezen öğrenciler, keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.