Liseli öğrencilerin gözdesi; ADÜ

Geçtiğimiz yıl 168 lisenin ağırlandığı kampüs alanında, yeni akademik yılın üçüncü ayında şimdiden 42 okul ağırlandı.

Öğrencilerine Adnan Menderes Üniversitesini tanıtmak isteyen okulları kampüs alanında kabul edildiği ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen liselerin ağırlandığı yeni dönemde; kampüste yaşam, öğrencilere sağlanan imkânlar, sosyal faaliyetler ile fakülte ve meslek yüksekokullarının sahip olduğu fiziki ve sosyal imkânlar yerinde tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl 168 lise ağırlanırken, 2018-2019 akademik yılında şimdiden 42 okula merkez kampüsü tanıtıldı.

“Yönetim anlayışının merkezinde her zaman öğrenci var”

Özellikle sınavsız geçişin kalkmasıyla tanıtımın çok büyük değer kazandığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, YÖK Başkanı M. A Yekta Saraç'ın sözlerine atıfta bulunarak “Yükseköğretim Kurumu Başkanımızın bir talimatı oldu. Artık devlet üniversitelerinin de vakıf üniversiteleri gibi kendilerini tanıtması gerektiğini vurguladı. Bizde bu talimatla beraber tanıtım faaliyetlerimizi artırarak sürdürdük. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl Türkiye'nin birçok üniversitesinin en büyük sorunlarının başında gelen boş kontenjan sıkıntısını Adnan Menderes Üniversitesi'nin diğer üniversiteler kadar yoğun yaşamadı. Her yıl artarak devam eden bir büyümeyi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bu konuda ADÜ yönetiminin ‘yönetim' anlayışının merkezinde her zaman öğrenci vardır. Biz onlar için elimizden gelen tüm imkânları seferber ettik. Biliyoruz ki yarınımızın teminatı gençlerimizdir. Bu yıl üniversitemize 13 bin 706 öğrenci daha kabul edeceğiz. ADÜ Türkiye'nin en çok tercih edilen 8. Üniversitesi oldu, öğrenci memnuniyet anketlerinde 176 üniversite arasında 17. Sırada kendisine yer buldu, var olan prestijine yeni değerler kattı ve 2019'da da büyümesini sürdürecek. Teknokent ve öğrencilerimiz için gerçekleştirdiğimiz her türlü yatırım Üniversitemizi daha yukarılara taşıyacak. Bu konuda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.