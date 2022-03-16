yıl Lozan Sosyal Tesisi açılış için gün sayıyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde sosyal alanların artırılmasına yönelik çalışmalarına devam eden Germencik Belediyesi, 18 Mart Cuma günü açılışını gerçekleştireceği 100. yıl Lozan Sosyal Tesisi için son rötuşları yapıyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, açılış için gün sayan tesisteki son hazırlıkları denetleyerek, incelemelerde bulundu. İlçeye yakışır bir sosyal alanı kazandırmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Başkan Öndeş, tesisin hayırlı olmasını dileyerek tüm vatandaşları açılışa davet etti.

Sosyal tesis içerisinde halı saha ve mesire alanı da olduğunu ifade eden Başkan Öndeş; “18 Mart Cuma günü açılışını gerçekleştirecek olduğumuz 100. Yıl Lozan Sosyal Tesislerimizin son hazırlıklarını yapıyoruz. İçerisinde halı saha ve mesire alanı olan güzel bir sosyal alanı ilçemize kazandıracağımız için heyecanlı ve mutluyum. Şimdiden ilçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.