Madde bağımlılığının öldürücü etkilerine dikkat çekildi

Efeler Belediyesi ve Aydın Çankırılılar Derneği tarafından 'Bir Kereden Çok Şey' olur başlıklı seminer düzenlendi. Düzenlenen konferansta madde kullanımının yaygınlaşmasına dikkat çekilerek aileler uyarıldı.

Efeler Belediyesi düzenlediği etkinlikler ile vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Aydın Çankırılılar Derneği iş birliği ile Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans düzenlendi. Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday, Aydın Çankırılılar Derneği Başkanı İsmail İzmirlioğlu, Ilıcabaşı Mahalle Muhtarı Alim Tarım başta olmak üzere vatandaşların da katıldığı konferansta madde kullanımının zararlarından bahsedildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İsmail İzmirlioğlu, konferansın desteklenmesinde kendilerine destek olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a ve katılımcılara teşekkür etti.

Temiz bir toplumun oluşması için ailelerin öncülük etmesi gerektiğini kaydeden Bilal Ay, "Temiz aileler, temiz okullar oluşmazsa temiz bir toplum elde etmek mümkün değildir. Bağımlılık sadece uyuşturucu ve alkolden ibaret değildir. Televizyon, sosyal medya ve alışveriş gibi birçok bağımlılık türü de var elbet. Ancak bunlar madde bağımlılığı gibi öldürücü değil" dedi.

Madde bağımlılığının 3 yılda öldürücü boyutlara ulaştığını kaydeden Dernek Başkanı Ay, "Maddeler ilk kullanıldığında bağımlılık yapıyor. 10 günde beynin yüzde 60'ını tahrip ediyor. 3 yılda da öldürüyor. Maddeye başlama yaşı 3 yıl önce 16 iken günümüzde 10 yaşına kadar düşmüş durumda. Çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bununla mücadele etmezsek bu kullanım oranı daha da düşecek ve kullanan sayısı daha da artarak korkunç rakamlara çıkacak. Bu maddeler hijyenik olmayan hayvan bağlasanız durmaz denilen ortamlarda üretilerek oldukça dikkat çekici kurumsal izlenim uyandıran ambalajların içerisine konuluyor. Gençler bu sayede çabuk kandırılıyor" diye konuştu.

Gençleri maddeye en fazla en yakın arkadaşlarının alıştırdığına dikkat çeken Ay, "Madde bağımlısı gençler önce kendi ceplerindeki parayı tüketiyor. Sonra ailelerini tüketiyor. En son çare ise ya hırsızlık yapmayı ya da çevresini alıştırıp finansman sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle çocukların gelişiminde yakın arkadaşlar çok önemli. Madde bağımlıklarında ilk teklifi en yakın arkadaşlar yapar. Maddeye başlama yerlerinden en fazla orana sahip olan yerler ise çocukların kendi odalarıdır. Oralarda ne denetim ne de polis kontrolü var. Bir kereden bir şey olmaz, ya da çocukların hoşnut olmadığı durumlara iyi geleceği söylenerek tekliflerde bulunuluyor ve bağımlı hale getiriliyorlar. Bu konuda ailelere de büyük pay düşüyor. Çocuklarının kimlerle arkadaşlık ettiklerini iyi gözlemlemek zorundalar. Çocuklarımızın fiziksel değişikliklerinin yanı sıra elbiseleri de bizlere bazen olumsuz durumların sinyallerini verebilir. Giysileri yıkanırken cepleri mutlaka kontrol edilmeli, üzerine sinmiş bir koku var mı diye koklanmalı ve yanıcı maddelerin yanık izlerinin olup olmadığına bakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Son olarak bağımlıların kendi istekleri olmadıkça madde bağımlılığının sonlandırılamayacağının altını çizen Ay, hayatı olumsuz etkileyen 3T'den bahsetti. 3T'yi televizyon, tablet ve telefon olarak adlandıran Ay, ailelerin çocuklara rol model olmaları gerektiğini söyledi. Çocukların rol modellerinin televizyon dizilerinin baş rollerindeki karakterler yerine aileleri olması gerektiğini belirten Ay çocukların olabildiğince bu teknolojilerden uzak tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konferansın sonunda ise konuşmacı Bilal Ay, katılımcılardan gelen soruları yanıtlandırarak uzun süre sohbet etti.