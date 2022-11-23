Maden hırsızları Jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Çine ilçesinde 49 kilo kuvars taşını çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı.

Olay, Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir maden işletmesinden 49 kilogram kuvars taşı çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmaların sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin G.A. ve A.E.T. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler kapalı araç içerisinde çalınan kuvars taşlarıyla beraber yakalandı. Ele geçirilen malzemeler işletmeye teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.