Madımak olayları Didim'de unutulmadı

yıldönümünde hayat kaybeden 33 kişi, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Didim Demokrasi Platformu çatısı altında bir araya gelen Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cem evi derneği, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Akbük Şubesi, CHP Didim ilçe örgütü, KESK'e bağlı sendikalar ve Emekli Sen'in de yer aldığı gruplar Altınkum Yunuslu Parkta bir araya geldi.

Grup daha sonra ellerinde pankart ve dövizler eşliğinde Yunuslu Park'tan Çamlık'ta geçtiğimiz aylarda açılan 2 Temmuz Parkına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Parktaki etkinliğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe başkanı Nurettin Koçak ile bazı CHP'li belediye meclis üyeleri katıldı.

Parktaki anma etkinliği saygı duruşu ile başladı. Anma etkinliğinde ilk konuşan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Akbük Şubesi Haydar Kocaoğlu Sivas'ta hayatını kaybeden 33 şair ve ozan ile 2 otel çalışanını unutmadıklarını kaydetti.