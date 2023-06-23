Maffy Kuşadasi Caz Günleri Başladı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay'ın hatırasını yaşatmak için bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Maffy Kuşadası Caz Günleri' başladı. Tarihi Kervansaray'ın ev sahipliği yaptığı ilk konserde sahneye çıkan Sibel Köse Quintet, sanat severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Maffy Kuşadası Caz Günleri'nin ilk konuğu Sibel Köse Quintet oldu. Tarihi Kervansaray'da gerçekleştirilen konserde caz müzik tutkunlarıyla buluşan Sibel Köse Quintet, konseri izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Konserde Sibel Köse, Billie Holiday, Sarah Vaughan gibi cazın efsane isimlerinden parçalar seslendirdi. Sibel Köse Quintet, gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Konserin ardından KUSAV Başkanı Levent Köylü ve etkinliğin sponsoru olan Ömer Kocaöner, Sibel Köse ve ekibine teşekkür plaketi ile çiçek verdi. Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde gerçekleştirilen Maffy Kuşadası Caz Günleri, 12 Ekim'e kadar Tarihi Kervansaray ve Güvercinada Kalesi'nde sürecek. Ücretsiz olan etkinliğin biletleri Ada Modern Sanat Galerisi'nden temin edilebilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü'ye Maffy Kuşadası Caz Günleri'ni yaşama geçirdikleri için teşekkür eden Sibel Köse, “Maffy Türkiye cazı için çok önemli bir isimdi. Anısını yaşatmak için Kuşadası'nda olmaktan çok mutluyuz” dedi.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise, “Maffy, Kuşadası'nın en önemli değerlerinden biri. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Maffy Kuşadası Caz Günleri'nin bu yılki açılışını Sibel Köse Quintet ile yaptık. Kuşadası'nda Maffy'nin anısını sonsuza kadar yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.