Magnesia Antik Kenti Germencik'i çekim merkezi haline getirecek

Türkiye'nin en büyük antik kentleri arasında olan ve kapladığı alan ve kapasite olarak en büyük antik stadyumuna sahip olan Tekin Mahallesi'nde bulunan Magnesia Antik Kenti, Germencik Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle ilçe turizmine kazandırılacak.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ilçeyi çekim merkezi haline getirmek ve hem kültürel hem de ekonomik anlamda canlandırmak için başlattığı turizm hamlesini sürdürüyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ve Magnesia Kazı Başkanı Görkem Magnesia Antik Kenti'nde bir araya gelerek yapılacak çalışmalar ile ilgili görüşme gerçekleştirdi. Magnesia Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Öndeş, Kazı Başkanı Görkem Kökdemir'den bilgi aldı.

Mursallı'da bulunan ve tarihi açıdan önemli bir eser olan Mursallı Baş Melek Kilisesi hakkında da ikili görüşme gerçekleştiren Fuat Öndeş ve Umut Tuncer, tarihi yapıda gerekenin yapılması konusunda görüş birliği sağladılar. Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Mursallı Baş Melek Kilisesi'nin de turistik açıdan ilçeye kazandırılması için çalışmalar başlayacak.

"İlçe turizmini canlandıracağız"

TGermencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü ifade ederek, "Tekin mahallemizde bulunan Magnesia Antik Kenti'ni turizme kazandırmak, ilçemizi bir çekim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Umut Tuncer, Kazı Başkanımız Görkem Kökdemir ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürümüz Abdülbari Yıldız ile Magnesia Antik Kentinde incelemelerde bulunduk. En büyük 4. antik kent ve ülkemizin en büyük antik stadyumuna sahip olan Magnesia'da yapılacak çalışmalar ile ilgili önemli bir inceleme gezisi oldu. Hocalarımıza verdikleri kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum. Ayrıca tarihi ve turistik açıdan ilçemizin önemli eserlerinden birisi olan Mursallı Baş Melek Kilisesi ile ilgili olarak da İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Umut Tuncer ile yapılacak çalışmalar hakkında yol haritasını belirledik. En kısa sürede Mursallı'da bulunan kiliseyi de turizm kazandırmak için çalışmalara başlayacağız" dedi.