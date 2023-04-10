Mahalle esnafı ve vatandaşlar ahilik geleneğini bir kez daha yaşattı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşlar geleneksel iftar yemeklerinden dördüncüsünü düzenledi. Yaklaşık bin 250 vatandaşın katıldığı iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajı veren mahalle sakinleri, Osmanlı gelenekleri arasında yer alan Ahilik geleneğini de yaşattıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Nazilli Altıntaş Mahallesinde ‘Kuaförler Sokağı' olarak da bilinen sokakta esnaflık yapan ve ikamet eden vatandaşların 2017 yılında başlattıkları ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları iftar geleneği bu yıl da gerçekleşti. 4 senedir iftar geleneğini sürdürdüklerini ifade eden mahalle sakinleri, “Mahalle esnafımız ve mahalle sakinlerimizin desteğiyle bu etkinliği 4 yıldır geleneksel olarak imece usulü yapıyoruz. Herkes çok mutlu. Yardımı ve desteği olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Nazilli Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Murat Şanal, “Nazilli Altıntaş Mahallesi esnafları olarak birlik ve beraberliğimizi bu günde de göstermek ve insanlara faydalı olabilmek amacıyla aramızda yardım toplayarak iftar yemeğimizi gerçekleştirdik. Allah herkesin hayrını kabul etsin. İnşallah bundan sonra da bu etkinliğimizi sürekli halde artırarak devam edeceğiz. Osmanlı geleneğimiz olan Ahilik Kültürünü de yaşatmak ve bizden sonrakilere de örnek olmak istiyoruz” dedi.