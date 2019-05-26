Mahalle halkından örnek dayanışma

Aydın'ın Nazilli İlçesi Dumlupınar Mahallesi 242 Sokak sakinleri 5 yıldır sürdürdükleri geleneksel iftar yemeklerinde muhtaçlarla aynı sofrayı paylaşıyor.

Muhtaçlara hem aş hem de kıyafet yardımında bulunan sokak sakinleri bu geleneği tüm mahalleye yayabilmek için destek bekliyor.

Nazilli Merkez Dumlupınar Mahallesinde bulunan 242 ve 355 Sokakta ikamet eden Bülent Civan, Hacer Gürkaş, Sevim Yeşil, Hüseyin Gürer, Ahmet Kılıç, Sami Kahraman ve diğer sokak sakinleri tarafından her yıl geleneksel olarak imece usulü gerçekleştirilen iftar yemeklerinin beşincisi yaklaşık bin kişinin katılımı ile yapıldı. Dumlupınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Uludağ'ın da katılarak destek verdiği iftar yemeğine mahalledeki çok sayıda muhtaç aile ile birlikte iftar açıldı.

İmece usulü 5 kez düzenlenen geleneksel iftar buluşmalarını tüm mahalleye yaymak için destek beklediklerini ifade eden Mahalle sakinlerinden Bülent Civan, “Ben astsubay emeklisiyim ve İzmir'de yaşıyorum. Yılın belli günlerinde Nazilli'ye geliyorum. 5 yıl önce sokağımızda ve yakın çevrede yaşayan gariban vatandaşlarımıza destek olabilmek amacıyla çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladık. Bu faaliyetlere çok sayıda hayırsever sokak sakinimiz de destek oldu. Geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeklerinden en azından yılda bir kere de olsa bir araya geliyoruz. Ayrıca İzmirli işadamlarımız başta olmak üzere çok sayıda hayırseverimizin bağışladığı ayakkabı ve kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Hayır ve dayanışma ayı olarak bilinen Ramazan Ayında ihtiyacı olanların yanında olmak, onlarla aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük guru ve mutluluk kaynağı. Ancak bizler sadece sokağımıza yetebiliyoruz. Önümüzdeki yıl hayırseverlerimizin de daha artacağını umarak bu geleneği mahalle geneline yayabilmek adına herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.

İftar öncesi dağıtımı gerçekleştirilen yaklaşık bin kişilik yemek iftar vaktinin gelmesi ile birlikte hep birlikte yendi. Oruçlarını birlikte açan mahalle sakinleri daha sonra okunan mevlidin ardından hep birlikte dua ederek birlik ve beraberlik diledi.