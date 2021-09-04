Mahalle Muhtarından komşularına çağrı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da koronavirüs ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aydın, vaka sayıları en düşük iller arasında yer alsa da il genelinde artan günlük vaka sayıları, Koronavirüs Risk Haritası'nda Aydın'ı kırmızıya çevirdi. Normalleşme sürecinin ardından birçok vatandaşın da sosyal mesafe ve maske kurallarını unutması dikkat çekerken, mahalle muhtarının yaptığı çağrı ise takdir topladı. Koronavirüs Risk Haritası'na göre mahallesinin yüksek riskli bölgede yer aldığına dikkat çeken Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, kurallara uyulması konusunda çağrıda bulundu.

Birçok vatandaşın sosyal mesafe ve maske kuralını unuttuğuna dikkat çeken Taşçıoğlu; “Maalesef sosyal mesafe ve maske konusunu unuttuk. Günlük ölüm oranı çok yüksek ve bunun farkına varmalıyız. Yeni eğitim yılı da başladı. Her şeyden önce çocuklarımızı düşünmeliyiz. Çocuklarımızın okula güvenle devam edebilmeleri için bizlerin kurallara riayet etmesi şart” dedi.

Mahalle sakinlerine de “evde kal” çağrısında bulunan Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili komşularım mahallemiz yüksek riskli bölgede yer almakta, kendi sağlımız ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım. Siz evde kalırsanız Fatih'te hayat var” ifadelerine yer verdi.