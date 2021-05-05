Mahalle sakinlerinden duyarlı davranış

Aydın'ın Efeler ilçesinde hayvan severler tarafından kediler için karton kutudan yuva yapıldı. Olumsuz hava koşullarından kedileri korumak için yaptıkları yuvaya 'kedi oteli' ismini veren mahalleli kedilerin mama ve suyunu da eksik etmiyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Aydın'da da hava sıcaklıkları kendini hissettirirken, tam kapanma ile birlikte sokakta sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanmaya başladı. Aydın'daki kurum ve kuruluşlar ile hayvan severler tarafından belirli noktalarda besleme yapılırken, Hasan Efendi Mahalle sakinleri de kendi besleme noktalarını oluşturdu. Mahalle sakinleri tarafından karton kutu özel kaplanarak adına 'kedi oteli' adı verildi. Çevresinde mama ve su kabı bulunan kedi oteli sokak kedilerinin uğrak adresi oldu. Hayvan severler tarafından da sık sık kontrol edilerek azalan mama ve suların yerine yenileri konulan kedi oteli sokaktan geçenlerin de ilgini çekiyor.