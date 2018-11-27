Mahalle sakinlerini korkutan sağlık ocağı yıkıldı

Aydın'ın Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi'nde yıllarca vatandaşlara sağlık hizmeti verdikten sonra kapatılınca madde bağımlılarının mekanı haline gelen sağlık ocağı ve lojmanları yıkıldı. Mahalle sakinleri atıl durumdaki sağlık ocağının yıkılmasına yapılıp açıldığı gün ki gibi sevindiklerini belirttiler.

Aydın Umurlu Mahallesi'nde yaklaşık 17 yıl önce yapılan sağlık ocağı ve sağlık lojmanlarının yer aldığı kamu binası 2 yıl önce kapatılıp boşaltıldı. Yıllarca Umurlu'ya hizmet vermesi planlanarak yapılan Sağlık Ocağı başka bir yere taşınıp lojmanlar da boşaltılınca on binlerce liralık yatırım önce atıl duruma düştü. Ardından kaderine terk edilen bina bir süre sonra bi mekan takımı kişilerin uğrak yeri haline gelince bina kısa sürede harabeye döndü. Çevre sakinlerini de korkutmaya başlayan eski sağlık ocağı ve üstündeki lojmanlara ne zaman kimin girip çıktığı belli olmaz oldu.

Yıllarca sağlık hizmeti veren binanın çevreye rahatsızlık vermesi üzerine alınan yoğun şikayetlerin ardından eski sağlık ocağı ve üzerindeki lojmanlar tamamen yıkıldı. Artık mahallenin rahatladığını belirten çevre sakinleri; “Sağlık hizmeti veren bir binanın yıkılması kesinlikle sevinilecek bir durum değil. Ancak bu bina boşaltılınca madde bağımlılarının ve bi mekan takımlarının mekanı haline geldi. Hal böyle olunca bizler ciddi rahatsızlık duyduk. Bina yıkıldı, mahalle sakinleri olarak rahatladık” diye konuştular.