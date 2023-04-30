IHAAW194756-GEN/30-04-2023 - Mahalli Afet Gönüllüleri törenle sertifikalarını aldı (Fotoğraflı) Mehmet Ölmez MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde 2016 yılında yılında kurulan Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi'ne (MAG-AME) dahil olan 160 kursiyer sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. 36 saatlik eğitim sırasında kursiyerlere afet bilinci, afet psikolojisi, temel yangın, temel arama kurtarma, orman yangınlarına müdahale, ilk yardım konularında eğitim verildi. Bugüne kadar eğitim alan kursiyer sayısı Datça'da 300 kişiye ulaşırken, Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle 160 kursiyer daha sertifikalarını aldı. Sertifika törenine katılan kursiyerleri kutlayan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kursiyerlere sertifikalarını vererek tebrik etti. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler yemin ederek görevlerine başlarken törene; Datça Belediye başkanı Gürsel Uçar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mutlu Uzun, İtfaiye Amiri Can Özkan katıldı. (MU-Y) 30.04.2023 19:50:22 TSI NNNN