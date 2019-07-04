Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali başladı.

3-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin ilk gününde Efeler Çeştepe Mahallesi'nde Makedon ve Rumeli göçmenlerinin halk dansları sahnelenirken değerli sanatçılar tarafından da halk ezgileri seslendirildi. Bugün ise Didim'de ve Söke Güllübahçe'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Festivalin üçüncü günü olan yarın Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda yine çeşitli ülkelerden folklor gösterisi sunulup gecenin sonunda da Rumeli Ekrem ve Sakobant Grubu konseri gerçekleştirilecek.

Festivalin son günü olan 6 Temmuz Cumartesi günü ise Kuşadası ilçesinde 10-17 saatleri arasında kültürel yerlerin ve mekânların tanıtımıyla folklor gösterileri yapılacak. Akşam 20.30'da ise İsmail Cem Barış Dostluk Meydanı'nda çeşitli ülkelerden folklor gösterileri ve Tajci Markova konseri düzenlenecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir ve Uluslararası Makedon ve Rumeli Göçmenleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalin kültürleri bir araya getirdiğini ve kaynaştırdığını belirterek tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.