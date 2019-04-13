İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Malatyalı iş insanları Rektör Aldemir'e ziyaret etti

AYDIN (İHA) – Malatyalı iş adamları Dr.

Mehmet İncebay ve Hüseyin Altuntoprak, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, aynı zamanda iş insanı olan hemşerileriyle kendisinin geliştirdiği projeler hakkında bir süre sohbet etti.


Adnan Menderes Üniversitesi'nin gelişimi hakkın da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, göreve geldikleri günden itibaren iş dünyasının da içinde olacağı projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.